2018-12-09T14:50:57+03:00
Общество

В Северной Осетии произошло землетрясение

Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,8
Алена БЕЛЯЕВА
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8 декабря около десяти часов вечера в Алагирском районе Северной Осетии произошло землетрясение. По информации сейсмологов, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,8 на расстоянии 9 километров от городов Алагир и Ардон. Рядом с эпицентром находится несколько небольших сел.

Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр толчков находился на глубине 10 километров.

На данный момент, никакой информации о пострадавших и разрушениях не поступало.

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