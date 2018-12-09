В Северной Осетии произошло землетрясение
Были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,8
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8 декабря около десяти часов вечера в Алагирском районе Северной Осетии произошло землетрясение. По информации сейсмологов, были зафиксированы подземные толчки магнитудой 3,8 на расстоянии 9 километров от городов Алагир и Ардон. Рядом с эпицентром находится несколько небольших сел.
Как сообщает Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр, эпицентр толчков находился на глубине 10 километров.
На данный момент, никакой информации о пострадавших и разрушениях не поступало.
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