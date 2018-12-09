Во Владикавказе два человека упали в канал ГЭС и погибли
Их личности устанавливаются
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Девятого декабря около трех часов дня в Северной Осетии двое мужчин упали в канал Дзауджикауской ГЭС. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ГУ МЧС по республике, инцидент произошел во Владикавказе.
Сначала спасателям удалось найти тело одного погибшего. После спуска воды в канале было обнаружено еще одно тело. Сейчас сотрудники экстренного ведомства занимаются его подъемом.
На данный момент, устанавливаются личности погибших.
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