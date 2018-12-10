2018-12-10T08:16:31+03:00
Общество

Дагестан попал в список регионов с самыми маленькими пенсиями

Также в этом рейтинге - Кабардино-Балкария
Михаил ЮЖНЫЙ
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Самую высокую пенсию в России платят на Чукотке. Там ее средний размер на середину этого лета этого года составлял 25 тысяч 173 рубля. Об этом сообщает "Российская газета" со ссылкой на источник в Пенсионном фонде России (ПФР).

А самые низкие пенсии в Кабардино-Балкарии - в среднем 11 тысяч 413 рублей, Дагестане - 11 653 рубля, Калмыкии - 12 137 рублей.

Как пояснили в ПФР, на размер пенсии в Российской Федерации влияют многие факторы, такие как, продолжительность стажа, размер зарплаты и многие другие. Разное сочетание этих факторов в разных соотношениях и дает столь ощутимую разницу средних размеров пенсии по разным регионам нашей страны.

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