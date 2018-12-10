На Ставрополье при взрыве газового балонна пострадали трое пожарных

СЕГОДНЯ 10:01 2018-12-10T10:01:21+03:00

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На Ставрополье во время тушения пожара взорвался газовый баллон, в результате происшествия пострадали пожарные. Об этом сообщает региональный главк МЧС.

Отмечается, что взрыв газа произошел во время тушения пожара в небольшом гараже. Площадь возгорания составляла примерно около 24 квадратных метра.

- При подаче ствола на тушение пожара случился взрыв газового баллона, который находился в гараже. В результате взрыва пострадало сразу трое пожарных, которые госпитализированы в ближайшую больницу, — сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС.

Сейчас идет выяснение подробностей ЧП. На месте происшествия работают эксперты.