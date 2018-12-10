Четверо студентов попали в ДТП в Ставрополе

10 Дек. 12:23 2018-12-10T12:23:35+03:00

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9 декабря в Ставрополе в столкновении двух легковушек пострадали четыре человека. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, авария произошла на пересечении улиц Серова и Льва Толстого. В "Шкоды Октавия" врезался в "Тойоту Камри", после чего по инерции продолжил движения и протаранил бетонное ограждение. Примечательно, что оба водителя утверждают, что ехали на зеленый свет.

В результате аварии пострадали четыре человека, все они оказались 18-летними студентами. Один получил перелом позвоночника, девушка сломала нос, а еще двое попали в больницу с травмами головы и шеи.

Полицейские выяснили, что водитель "Шкоды" получил права всего четыре месяца. На его счету нет злостных нарушений правил. А вот владелец "Тойоты" за последние два года 15 раз превысил скорость.