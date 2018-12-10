2018-12-10T10:33:33+03:00
Общество

В Ессентуках отметили 100-летие дополнительного образования

И 80-летие Центра развития творчества детей
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Глава Ессентуков по достоинству оценил представленные на выставке моделиГлава Ессентуков по достоинству оценил представленные на выставке модели
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В Ессентуках отметили двойной юбилей - 100 лет дополнительному образованию и 80 лет Центру развития творчества детей. Именно в далеком 1938 году в городе появился первый Дом пионеров, где нынешних бабушек и дедушек учили шить, танцевать и читать стихи.

Сегодня в Ессентуках около 7 тысяч школьников занимаются в различных школах и студиях. Спортивные и шахматная школа, инновационный центр «Протон», хореографические и хоровые студии, школы вокала - почти 70% ессентукской детворы нашли себе занятие по душе. На юбилей, собрались все, кто причастен к большому событию. Педагоги, воспитанники кружков, родители.

- Благодаря налаженной системе дополнительного образования наши ессентукские школьники показывают отличные результаты не только на предметных олимпиадах, но и на соревнованиях разного уровня, прославляя родной город далеко за пределами края и страны, - отметил глава города Ессентуки Александр Некристов в своем приветственном слове. - Мы гордимся нашими педагогами и их воспитанниками.

Помимо концерта, который подготовили воспитанники различных школ, и награждения педагогов, в фойе Центра развития творчества детей и юношества прошла выставка достижений, на которой были представлены лучшие рисунки, поделки и модели.

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