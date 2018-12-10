2018-12-10T11:00:39+03:00
Происшествия

В Кисловодске ищут 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве

Школьник зарезал друга из-за денег
Алена БЕЛЯЕВА
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Дерметхана Дадавова объявили в розыскДерметхана Дадавова объявили в розыск
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На Ставрополье полицейские ищут 15-летнего Дерметхана Дадавова, который подозревается в убийстве своего 19-летнего знакомого. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе следственного управления СКР по СК, преступление произошло 4 декабря.

В тот день Дерметхан назначил встречу своему старшему товарищу. Школьник хотел узнать где деньги, которые были перечислены для него на банковскую карту этого молодого человека. Однако посредник не захотел отдавать наличку и парни поссорились. В результате конфликта школьник ножом ударил в шею приятеля. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Дерметхан скрылся и теперь находится в бегах. Его объявили в розыск.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Дерметхана Дадавова, следователи просят сообщить по телефонам: 8 (87937)6-85-73, или на короткий номер: 02.

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