Хабиб Нурмагомедов попал в ТОП запросов "Яндекса" за год

10 Дек. 11:22 2018-12-10T11:22:56+03:00

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Самым популярным жителем Северного Кавказа в 2018 году оказался боец Хабиб Нурмагомедов. К таким выводам пришли специалисты "Яндекса", которые опубликовали список событий, людей, фильмов и песен, которыми чаще всего интересовались россияне в последние 11 с половиной месяцев.

Чаще всего жители страны искали в поисковике новости про чемпионат мира по футболу. Вторая строчка досталась бою Хабиба Нурмагомедова с Конором Макгрегором. Вполне логично, что на этом фоне самым популярным человеком оказался Игорь Акинфеев, за которым следует дагестанский спортсмен.