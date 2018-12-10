На Ставрополье прооперировали пятерых пациентов с мерцательной аритмией
Ставропольские врачи первыми в СКФО стали эндоваскулярно оперировать пациентов с мерцательной аритмией - причиной инсульта.
Уникальные бескровные операции, защищающие от инсульта, на базе Ставропольской краевой клинической больницы выполняют по полису ОМС. Они показаны пациентам с мерцательной аритмией, которым по тем или иным причинам противопоказан прием препаратов, разжижающих кровь.
Первым пятерым больным уже помогли с минимальной степенью инвазивности (то есть, без вскрытия грудной клетки, без разреза) ставропольские специалисты. У операционного стола их консультировали московские коллеги.
Проведение этих уникальных операций на базе СККБ при поддержке министерства здравоохранения Ставропольского края и губернатора Владимира Владимировича Владимирова стало огромным шагом в развитии высокотехнологичной медицинской помощи и краевого здравоохранения по меркам макрорегиона. Пока в СКФО подобных операций больше не делают нигде.
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