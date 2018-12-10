ОКДЦ в Ростове-на-Дону предлагает комплексные программы обследования

10 Дек. 12:27 2018-12-10T12:36:50+03:00

Пройти скрининг пациенты могут всего за один день

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Специалисты Областного консультативно-диагностического центра (г. Ростов-на-Дону) разработали специальные программы, которые помогут мужчинам и женщинам вовремя узнать причины снижения работоспособности и плохого самочувствия, устранить их и повысить свой потенциал здоровья.

Понадобится всего один день, чтобы пациент смог пройти скрининг-обследование и выявить причины гормональных сбоев, риски развития сахарного диабета, инсульта, инфаркта и онкопатологии, а главное - получить все необходимые рекомендации врачей по профилактике и лечению.

Для мужчин в скрининговую программу входят высокоинформативные лабораторные исследования, включая определение гормонального статуса, уровня тестостерона, инсулина и холестерина, ЭКГ, консультации уролога, эндокринолога и терапевта. При необходимости диагностический процесс может стать более углубленным, и врач предложит пройти дополнительные обследования для уточнения диагноза.

При реализации комплексной программы, ориентированной на представительниц прекрасного пола, особое внимание уделяется женскому здоровью. Гинекологическая служба работает в тесном содружестве с врачами других направлений и специалистами лабораторного комплекса ОКДЦ, это позволяет справиться не только с заболеваниями женской половой сферы, но и решить проблемы разных возрастных периодов в жизни женщины, подобрать рекомендации по питанию, улучшить качество жизни пациентки.

В ОКДЦ также успешно реализуются программы узкого профиля - скрининг ревматических заболеваний, «Здоровое пищеварение», «Экспресс-диагностика остеопороза», скрининг ранней диагностики наследственных заболеваний (ДНК анализ). По результатам исследований пациенты получат развернутое письменное заключение врача с рекомендациями по сохранению или восстановлению здоровья.

Уважаемые пациенты! Комплексные программы реализуются только в системе платных услуг. Для участия в любой из перечисленных программ необходима предварительная запись. Записаться можно по телефону (863) 227-00-00 или через сайт ОКДЦ с помощью сервиса «Закажи звонок».

Наш адрес: г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127

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