Самолёт «Махачкала — Сургут» экстренно сел в Челябинске

10 Дек. 14:03 2018-12-10T14:03:17+03:00

Один из пассажиров лайнера несколько раз терял сознание

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Самолёт, следовавший из Махачкалы в Сургут совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Причина — плохое самочувствие пассажира, несколько раз терявшего сознание во время полёта.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Южно-Уральского управления МВД РФ на транспорте, экстренную посадку совершил ночной рейс.

— Около 3 часов ночи (1:00 по мск), самолёт «Махачкала — Сургут», принадлежащий компании «Победа», приземлился в международном аэропорту Челябинска. Посадка была экстренной, причиной стало недомогание одного из пассажиров. 39-летний житель Ноябрьска неоднократно терял сознание во время полёта, — сообщил собеседник.

Также сообщается, что после приземления мужчина пришёл в себя и даже отказался от госпитализации. Он решил продолжить путешествие, на этот раз — на поезде.