2018-12-10T14:03:17+03:00
Происшествия

Самолёт «Махачкала — Сургут» экстренно сел в Челябинске

Один из пассажиров лайнера несколько раз терял сознание
Андрей ЗОБОВ
Поделиться:
Самолёт совершил вынужденную посадку из-за недомогания пассажираСамолёт совершил вынужденную посадку из-за недомогания пассажираФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Самолёт, следовавший из Махачкалы в Сургут совершил вынужденную посадку в аэропорту Челябинска. Причина — плохое самочувствие пассажира, несколько раз терявшего сознание во время полёта.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе Южно-Уральского управления МВД РФ на транспорте, экстренную посадку совершил ночной рейс.

— Около 3 часов ночи (1:00 по мск), самолёт «Махачкала — Сургут», принадлежащий компании «Победа», приземлился в международном аэропорту Челябинска. Посадка была экстренной, причиной стало недомогание одного из пассажиров. 39-летний житель Ноябрьска неоднократно терял сознание во время полёта, — сообщил собеседник.

Также сообщается, что после приземления мужчина пришёл в себя и даже отказался от госпитализации. Он решил продолжить путешествие, на этот раз — на поезде.

Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Дагестан»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
ОКДЦ в Ростове-на-Дону предлагает комплексные программы обследования
Четверо студентов попали в ДТП в Ставрополе
На Ставрополье прооперировали пятерых пациентов с мерцательной аритмией
Хабиб Нурмагомедов попал в ТОП запросов "Яндекса" за год
В Кисловодске ищут 15-летнего подростка, подозреваемого в убийстве
В Ессентуках отметили 100-летие дополнительного образования
На Ставрополье при взрыве газового балонна пострадали трое пожарных
Дагестан попал в список регионов с самыми маленькими пенсиями
Во Владикавказе два человека упали в канал ГЭС и погибли
В Дагестане водитель пассажирского автобуса насмерть сбил мужчину на заправке
В Северной Осетии произошло землетрясение
Ставропольский Дед Мороз будет принимать гостей в пещере Вечной мерзлоты
В Ставрополе мошенник обманул компанию микрозаймов
Ставрополец на "БМВ" уезжал от полиции и врезался в аптеку
12 туристов были эвакуировали с остановившейся канатки в Домбае
В Ессентуках отметили 100-летие дополнительного образования
В Ингушетии скончался депутат парламента
На Ставрополье начали выслеживать матерящихся школьников
В ДТП в Дагестане погиб человек
В Пятигорске пассажиры маршрутки разняли драку между водителями
Ставропольские полицейские вернули угнанный автомобиль владельцу
В Дагестане двое детдомовцев задушили пенсионерку