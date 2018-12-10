12 декабря в Ставрополе перекроют улицы

10 Дек. 15:13 2018-12-10T15:13:05+03:00

Изменить размер текста: A A

12 декабря ставропольским водителям придется искать новые пути объезда. Дело в том, что в связи с празднованием Дня Конституции будут временно перекрыто движение на нескольких улицах. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе городской администрации, дороги частично будут недоступны с шести утра.

До шести часов вечера нельзя будет проехать по улице М.Морозова на участке от улицы Артема до улицы Маршала Жукова. А до двух часов дня окажется недоступна улица Маршала Жукова на участке от улицы Мира до улицы М. Морозова.

Объезд - по улицам Мира, Ленина, Артема.