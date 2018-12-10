Склад площадью 800 кв.метров горит на Ставрополье

10 Дек. 15:29 2018-12-10T15:29:19+03:00

По предварительным данным, погибших и пострадавших нет

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10 декабря в Зеленокумске вспыхнул серьезный пожар на складе общей площадью 800 квадратных метров. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе ставропольского управления МЧС, возгорание произошло в заброшенном неэксплуатируемом здании, которое принадлежит предприятию "Строймаш".

На данный момент известно, что пожар начался около часа дня. По предварительным данным, погибших и раненых нет. Спасатели сейчас занимаются тушением огня. Производство и другие здания от возгорания не пострадали.