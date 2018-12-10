2018-12-10T16:22:59+03:00
Экономика

За высокий рост экономики Дагестан и Чечня получат по 600 млн дотаций

Гранты на дальнейшее развитие экономического потенциала получили 40 регионов РФ
Андрей ЗОБОВ
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Чечня, Дагестан и Ингушетия получили гранты за высокие темпы экономического развитияЧечня, Дагестан и Ингушетия получили гранты за высокие темпы экономического развитияФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Чечня, Дагестан и Ингушетия получили правительственные гранты за высокие темпы роста экономических показателей по итогам года. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правовой информации.

Всего регионы получат 19,96 миллиардов рублей. Деньги разделят между 40 регионами, показавшими хороший рост. При чём самые высокие дотации получат Белгородская область — 990 миллионов, Камчатский край — 930 и Сахалинская область — 883 миллиона рублей.

В список выделенных регионов попали сразу три республики Северного Кавказа. Наибольшую сумму получит Дагестан, куда федеральное правительство направит 660 миллионов рублей. В список попала и Чечня, о чём лично в своём блоге в Telegram сообщил Рамзан Кадыров. Она получила 606 миллионов. И третьей республикой стала Ингушетия, получившая грант в 167 миллионов рублей.

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