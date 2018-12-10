В Кисловодске из крана с минеральной водой забил дагестанский коньяк

10 Дек. 17:59 2018-12-10T18:06:17+03:00

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В социальных сетях на Ставрополье широко обсуждается ролик, опубликованный на выходных в Instagram. Жительница города поделилась новостью: в одном из санаториев Кисловодска из организован необычный бювет — вместо минеральной воды из скважины бьёт выдержанный дагестанский коньяк.

Роликом в социальной сети поделилась пользовательница Анна Жеребило. Женщина оценила нововведение, однако раскрывать все тайны санаториев Кисловодска отказалась.

— В одном санатории открылся вот такой шикарный бювет. Кроме неповторимого дизайна, здесь есть уникальная минеральная водичка. Такой уж точно нет нигде! Здесь течёт настоящий кавказский напиток, — написала Анна в Instagram.

На кадрах легко заметить, что в бювете краны подписаны знаменитейшими марками минеральных вод: «Славяновская», «Ессентуки», «Нарзан». Рядом с ними соседствует уникальный краник, подписанный буквально «Коньяк Дагестанский».

Дагестанский коньяк хлещет из крана с минеральной водой в Кисловодске.

Однако какой именно санаторий решил сделать такой роскошный подарок своим гостям — неизвестно. Автор ролика раскрывать секрет наотрез отказалась, считая, что в этом случае санаторий могут строго наказать. В комментариях пользователи предположили, что такую роскошь позволить себе могли лишь две самые роскошные здравницы города — «Арника» и «Эльбрус». Однако никакого подтверждения этим предположениям нет.

Позже сама Анна объяснила — бювет, который пользователи уже успели окрестить «волшебным», находится в одном из городских магазинов или ресторанов. Женщина пошутила, чтобы привлечь внимание и разжечь интерес туристов.