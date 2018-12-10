2018-12-10T18:15:18+03:00
Общество

В Чечне продлили арест правозащитника Титиева на 3 месяца

Михаил ЮЖНЫЙ
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Шалинский городской суд продлил срок пребывания под стражей главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева, закончившийся 22 декабря, до 22 марта 2019 года. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба "Мемориала".

Напомним, этим летом Верховный суд Чечни подтвердил решение Шалинского городского суда и продлил до 22 декабря 2018 года арест Титиева, обвиняемого в хранении наркотиков. Две недели назад Шалинский городской суд также отказался освободить Титиева под личное поручительство правозащитницы Светланы Ганнушкиной и политика Григория Явлинского.

Судебный процесс по делу Титиева начался в Шалинском городском суде с 19 июля 2018 года. Титиеву следствием вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны, что считается крупной партией. Титиеву по закону грозит до 10 лет тюрьмы.

Вины Оюб Титиев не признал и обратился к московским следователям с требованием наказать сотрудников полиции, которые якобы подбросили в автомобиль марихуану.

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