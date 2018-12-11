В Дагестана будут судить боевика из банды Басаева

11 Дек. 08:33 2018-12-11T08:33:27+03:00

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В Верховный суд Дагестана передано дело жителя Чечни, которого следствие считает участником нападения боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщила Генпрокуратура России.

По данным следствия, житель Чечни в составе банды Басаева и Хаттаба в сентябре 1999 года участвовал в вооруженном мятеже на территории Новолакского района Дагестана и совершил вооруженное нападение на российских военных.

В результате боя с участием обвиняемого погиб военнослужащий и трое были ранены, выяснило следствие.

- Мужчине, который заключен под стражу, предъявлено обвинение по статьям 279 (активное участие в вооруженном мятеже) и 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.

Расследование в отношении остальных объявленных в розыск участников нападения боевиков на Дагестан в 1999 году продолжается.