В Дагестана будут судить боевика из банды Басаева
В Верховный суд Дагестана передано дело жителя Чечни, которого следствие считает участником нападения боевиков Шамиля Басаева и Хаттаба на Дагестан в 1999 году. Об этом сообщила Генпрокуратура России.
По данным следствия, житель Чечни в составе банды Басаева и Хаттаба в сентябре 1999 года участвовал в вооруженном мятеже на территории Новолакского района Дагестана и совершил вооруженное нападение на российских военных.
В результате боя с участием обвиняемого погиб военнослужащий и трое были ранены, выяснило следствие.
- Мужчине, который заключен под стражу, предъявлено обвинение по статьям 279 (активное участие в вооруженном мятеже) и 317 (посягательство на жизнь военнослужащих) УК РФ, говорится в сообщении на сайте Генеральной прокуратуры России.
Расследование в отношении остальных объявленных в розыск участников нападения боевиков на Дагестан в 1999 году продолжается.
Еще больше материалов по теме: «Преступления: Дагестан»