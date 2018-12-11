2018-12-11T08:52:36+03:00
Общество

Ставрополье оказалось в лидерах среди регионов РФ по количеству должников за ЖКХ

В регионе больше всего, тех, кто не может оплатить коммунальные услуги
Михаил ЮЖНЫЙ
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Больше всего россиян с долгами за жилищно-коммунальные услуги проживают в Ставропольском крае. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые опубликовала на днях «Российская газета».

По данным ведомства, на Ставрополье о нехватке средства на оплату ЖКХ заявили сразу 33,8% семей. Вторую строчку в указанном рейтинге заняла Кабардино-Балкария (28,5%). Третье место поделили сразу два российских региона: Чувашия и Тыва (по 25% каждый).

Меньше всего проблем с оплатой коммуналки, как отмечается, испытывают жители Севастополя, Приморского края, Ивановской, Липецкой, Тверской областей и Камчатского края. По данным издания, опрос показал, что чаще всего в долги за коммунальные услуги попадают многодетные, неполные или молодые семьи.

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