Ставрополье оказалось в лидерах среди регионов РФ по количеству должников за ЖКХ
Больше всего россиян с долгами за жилищно-коммунальные услуги проживают в Ставропольском крае. Об этом свидетельствуют данные Росстата, которые опубликовала на днях «Российская газета».
По данным ведомства, на Ставрополье о нехватке средства на оплату ЖКХ заявили сразу 33,8% семей. Вторую строчку в указанном рейтинге заняла Кабардино-Балкария (28,5%). Третье место поделили сразу два российских региона: Чувашия и Тыва (по 25% каждый).
Меньше всего проблем с оплатой коммуналки, как отмечается, испытывают жители Севастополя, Приморского края, Ивановской, Липецкой, Тверской областей и Камчатского края. По данным издания, опрос показал, что чаще всего в долги за коммунальные услуги попадают многодетные, неполные или молодые семьи.
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