В КБР за мошенничество осудили бывшего замначальника УФСИН республики
Нальчикский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего заместителя начальника УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 1,6 миллиона рублей и служебном подлоге. Об этом сообщили в суде.
Ранее сообщалось, что бывшего замначальника регионального УФСИН обвиняли в том, что он по предварительному сговору с должностными лицами колонии-поселения № 5 и предпринимателями Нальчика похитил бюджетные деньги колонии-поселения при исполнении госконтракта по консервированию капусты и свеклы.
По данным следователей, материальный ущерб, причиненный этими действиями, составил более 1,6 миллиона рублей.
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