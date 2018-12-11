В КБР за мошенничество осудили бывшего замначальника УФСИН республики

СЕГОДНЯ 10:30 2018-12-11T10:30:41+03:00

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Нальчикский городской суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно бывшего заместителя начальника УФСИН РФ по Кабардино-Балкарии, обвиняемого в мошенничестве на сумму более 1,6 миллиона рублей и служебном подлоге. Об этом сообщили в суде.

Ранее сообщалось, что бывшего замначальника регионального УФСИН обвиняли в том, что он по предварительному сговору с должностными лицами колонии-поселения № 5 и предпринимателями Нальчика похитил бюджетные деньги колонии-поселения при исполнении госконтракта по консервированию капусты и свеклы.

По данным следователей, материальный ущерб, причиненный этими действиями, составил более 1,6 миллиона рублей.