Жителя Кабардино-Балкарии будут судить за растление школьницы
В Кабардино-Балкарии перед судом предстанет житель Урванского района республики, растливший несовершеннолетнюю школьницу. Парень вступил в сексуальную связь с 14-летней.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по региону, молодые люди стали близко общаться летом 2018 года. 22-летнему парню невероятно понравилась 14-летняя школьница, он стал флиртовать с девушкой.
Спустя некоторое время школьница ответила взаимностью на внимание парня. А 2 сентября молодому человеку удалось растлить несовершеннолетнюю — они вступили в сексуальные отношения по взаимному согласию.
Однако о преступной связи узнали старшие. Родители девушки были в шоке и написали заявление в полицию. Экспертиза подтвердила факты, после чего уголовное дело было передано в суд.
Теперь молодому человеку грозит до 4 лет колонии.
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