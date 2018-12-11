2018-12-11T11:19:33+03:00
Происшествия

Жителя Кабардино-Балкарии будут судить за растление школьницы

Девушка отдалась парню по собственному согласию
Андрей ЗОБОВ
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Молодой мужчина растлил 14-летнюю девушкуМолодой мужчина растлил 14-летнюю девушкуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Кабардино-Балкарии перед судом предстанет житель Урванского района республики, растливший несовершеннолетнюю школьницу. Парень вступил в сексуальную связь с 14-летней.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по региону, молодые люди стали близко общаться летом 2018 года. 22-летнему парню невероятно понравилась 14-летняя школьница, он стал флиртовать с девушкой.

Спустя некоторое время школьница ответила взаимностью на внимание парня. А 2 сентября молодому человеку удалось растлить несовершеннолетнюю — они вступили в сексуальные отношения по взаимному согласию.

Однако о преступной связи узнали старшие. Родители девушки были в шоке и написали заявление в полицию. Экспертиза подтвердила факты, после чего уголовное дело было передано в суд.

Теперь молодому человеку грозит до 4 лет колонии.

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