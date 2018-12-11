Глава ФСБ: За год на Северном Кавказе уничтожены 37 банд боевиков

СЕГОДНЯ 12:04 2018-12-11T12:05:25+03:00

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Глава ФСБ Александр Бортников сообщил, что в 2018 году на Северном Кавказе спецслужбам удалось пресечь деятельность 37 террористических банд, функционировавших на территории Чечни, Дагестана, Ингушетии и Ставрополья. Об этом глава ФСБ сообщил на заседании Национального антитеррористического комитета (НАК).

— В 2018 году усилиями и при непосредственном участии сотрудников Федеральной службы безопасности пресечена деятельность 37 террористических ячеек и банд боевиков. В их планы входила организация терактов на территории трёх республик СКФО: Дагестана, Чечни и Ингушетии, а также Ставропольского края, — сообщил Александр Бортников.

Также он привёл статистику по уничтоженным боевикам. Всего за 11 месяцев силовики убили 65 членов бандформирований, 10 из них возглавляли группировки. Задержаны и отправлены под следствие 236 террористов, 36 главарей и 589 человек, оказывавших непосредственное содействие боевикам.

— В Российской Федерации в сфере противодействия терроризму сохраняется сложная обстановка. Несмотря на это, ситуация находится под контролем правоохранительных органов и спецслужб, которые ведут эффективную борьбу с угрозой. Число терактов неуклонно сокращается, — резюмировал глава ФСБ.

Александр Бортников отметил, что среди целей террористов была организация взрывов на двух ключевых событиях года: выборах президента России и чемпионате мира по футболу.

Важным аспектом работы правоохранителей стало отсеивание подозрительных элементов, пытающихся въехать на территорию страны. Так, на таможнях были задержаны 10 тысяч иностранных граждан. Им запретили въезд в страну. Ещё 60 граждан России не смогли выехать из страны — силовики подозревают, что они выезжали с целью присоединиться к террористам в Сирии.