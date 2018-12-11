На Ставрополье пожилой насильник надругался над 12-летней падчерицей

СЕГОДНЯ 13:25 2018-12-11T13:25:10+03:00

Ему грозит до 20 лет колонии строгого режима

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В Ессентуках пожилой насильник неоднократно надругался над 12-летней падчерицей. Теперь мужчине грозит до 20 лет колонии.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе следственного управления СКР по Ставропольскому краю, 56-летний мужчина жил вместе с женой и её дочерью. Однако в какой-то момент оказалось, что с падчерицей его связали гораздо более тесные отношения.

Мужчина соблазнился молодой девочкой и дважды напал на неё. В октябре и ноябре он изнасиловал 12-летнюю жертву. Но после второго надругательства девочка нашла в себе силы рассказать о произошедшем матери.

Теперь следователи возбудили против насильника уголовное дело. Если вину мужчины докажут, пожилому извращенцу грозит до 20 лет колонии строгого режима.

Расследование продолжается.