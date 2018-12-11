Чеченцы и ингуши устроили массовую драку в колонии

11 Дек. 14:36 2018-12-11T14:36:16+03:00

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Чеченские чиновники приехали в Кабардино-Балкарию, чтобы проверить достоверность слухов о том, что в местной колонии происходят преследования по национальному признаку. Как сообщает пресс-служба Общественной палаты республики, оказалось, что ни чеченцев, ни ингушей никто не притесняет.

Согласно имеющимся данным, между осужденными произошел конфликт, который перерос в массовую драку. Вот только ссора произошла из-за бытовых проблем и не имела национальной окраски. В итоге происшествия несколько заключенных получили незначительные ссадины и ушибы.

Сотрудники колонии локализовали конфликт и провели работу с участниками драки.