Чеченцы и ингуши устроили массовую драку в колонии
Чеченские чиновники приехали в Кабардино-Балкарию, чтобы проверить достоверность слухов о том, что в местной колонии происходят преследования по национальному признаку. Как сообщает пресс-служба Общественной палаты республики, оказалось, что ни чеченцев, ни ингушей никто не притесняет.
Согласно имеющимся данным, между осужденными произошел конфликт, который перерос в массовую драку. Вот только ссора произошла из-за бытовых проблем и не имела национальной окраски. В итоге происшествия несколько заключенных получили незначительные ссадины и ушибы.
Сотрудники колонии локализовали конфликт и провели работу с участниками драки.
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