2018-12-11T14:36:16+03:00
Общество

Чеченцы и ингуши устроили массовую драку в колонии

В результате потасовки пострадали несколько человек
Алена БЕЛЯЕВА
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Чеченские чиновники приехали в Кабардино-Балкарию, чтобы проверить достоверность слухов о том, что в местной колонии происходят преследования по национальному признаку. Как сообщает пресс-служба Общественной палаты республики, оказалось, что ни чеченцев, ни ингушей никто не притесняет.

Согласно имеющимся данным, между осужденными произошел конфликт, который перерос в массовую драку. Вот только ссора произошла из-за бытовых проблем и не имела национальной окраски. В итоге происшествия несколько заключенных получили незначительные ссадины и ушибы.

Сотрудники колонии локализовали конфликт и провели работу с участниками драки.

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