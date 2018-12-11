2018-12-11T15:04:02+03:00
Общество

Сбербанк создал мобильный банк для детей

СберKids - приложение одновременно для ребенка и его родителей
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Учиться обращаться с деньгами никогда не рано, так считает Сбербанк и предлагает новую услугу - мобильный банк для детей в возрасте от 6 до 13 лет СберKids! Это одно мобильное приложение для родителей и их детей.

Приложение создано, прежде всего, с целью контроля за финансами детей и упрощения процедуры выдачи карманных денег. С приложением СберKids родитель может моментально переводить деньги без комиссии на карманные расходы ребенка, контролировать его расходы (максимальная сумма одной операции пополнения и расходной операции не должна превышать 15 тыс. руб.), устанавливать лимиты на покупки ребенка в рамках максимального оборота по карте в месяц не более 40 тыс. рублей.

Родители, пользователи Сбербанк Онлайн, скачивают приложение СберKids в магазине приложений себе и ребенку, проходят регистрацию, загружают свидетельство о рождении ребенка и выпускают виртуальную карту для своего ребенка.

Что может делать ребенок с помощью своей виртуальной карты? Оплачивать в магазинах, в столовой, буфете, транспорте и т. д. с помощью телефона Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay услуги и товары, получать деньги от родителей, когда они срочно нужны, копить на свою мечту, платить бонусами «Спасибо» за покупки, получать подарки от партнеров Сбербанка по программе лояльности.

В приложении существует специальный раздел, который содержит видео и тесты, направленные на повышение финансовой грамотности. Ограничение по СберKids: ребенок не сможет переводить деньги другим лицам и на другие счета, снимать наличные и оплачивать покупки в зарубежных магазинах.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте или в офисах банка.

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