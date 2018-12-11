В Дагестане автомобиль упал в 25-метровый обрыв, погиб человек

11 Дек. 16:32 2018-12-11T16:32:49+03:00

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В селе Согратль горного Гунибского раойна Дагестана в понедельник, 10 декабря, произошёл трагический инцидент.

По данным полиции, 55-летний местный житель, управляя автомашиной «ВАЗ-2112», сорвался в обрыв высотой около 25 метров.

В результате дорожно-транспортного происшествия водителя госпитализировали в Гунибскую центральную районную больницу. Там он скончался от полученных телесных повреждений, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.