В Дагестане автомобиль упал в 25-метровый обрыв, погиб человек
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В селе Согратль горного Гунибского раойна Дагестана в понедельник, 10 декабря, произошёл трагический инцидент.
По данным полиции, 55-летний местный житель, управляя автомашиной «ВАЗ-2112», сорвался в обрыв высотой около 25 метров.
В результате дорожно-транспортного происшествия водителя госпитализировали в Гунибскую центральную районную больницу. Там он скончался от полученных телесных повреждений, - сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
По факту ДТП собран материал для принятия процессуального решения о возбуждении уголовного дела.
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