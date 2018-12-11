2018-12-11T17:39:17+03:00
Происшествия

На Ставрополье полицейские ищут водителя, сбившего насмерть мужчину

Неизвестный устроил ДТП и скрылся
Алена БЕЛЯЕВА
Поделиться:
Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
Изменить размер текста:

Ставропольские полицейские ищут водителя, который 11 декабря насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, авария произошла около пяти часов утра на 52 километре трассы "Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское".

По данным ведомства, неизвестный водитель за рулем, предположительно, белого "Хендая" ехал в сторону Новоалександровска и сбил 36-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Пока неизвестно, что он делал на проезжей части.

Всех, кто что-то знает о ДТП, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Изобильненскому ГО по тел. 8(86545)2-42-36, либо 02.

Еще больше материалов по теме: «ДТП на Северном Кавказе»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Обвинённого в превышении полномочий замглавы администрации Дагестана отпустили домой
Сбербанк дарит новогоднее настроение людям с инвалидностью
На Ставрополье осудили адвоката, торговавшую условно-досрочными освобождениями
Скончался ещё один пострадавший в ДТП с микроавтобусом в Дагестане
На Ставрополье двух братьев осудили за оскорбления женщин
«Отцовский патруль» из Ессентуков признан лучшим на КМВ
Бывший гендиректор «Теплосети» Невинномысска попал под суд за взятку
Выгодное предложение для предпринимателей Пятигорска
На Ставрополье водитель иномарки насмерть сбил пешехода
В перестрелке в Дагестане ранены 4 человека
В Ставрополе открывается резиденция Деда Мороза
Дед Мороз и 50 ессентукских снеговиков зажгли огни главной елки
В четырех районах Дагестана неделю не будет света
В Ставрополе выбрали символ Нового года
Дмитрий Медведев подписал указ о создании ТОР в Дагестане
Суд Ессентуков утвердил отказ в возбуждении уголовного дела об исчезновении 27 чеченцев
Молодой парень из Ингушетии похитил возлюбленную и попал под статью
Нурмагомедов: в Дагестане проведут шесть профессиональных боёв MMA
Дагестанские инспекторы запретили турецким сосискам путешествовать по России
В КБР полицейский 12-часов избивал подозреваемого и поплатился