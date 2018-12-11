2018-12-11T17:39:17+03:00
Происшествия

На Ставрополье полицейские ищут водителя, сбившего насмерть мужчину

Неизвестный устроил ДТП и скрылся
Алена БЕЛЯЕВА
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Фото: УГИБДД по СКФото: УГИБДД по СК
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Ставропольские полицейские ищут водителя, который 11 декабря насмерть сбил человека и скрылся с места ДТП. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в краевом управлении ГИБДД, авария произошла около пяти часов утра на 52 километре трассы "Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское".

По данным ведомства, неизвестный водитель за рулем, предположительно, белого "Хендая" ехал в сторону Новоалександровска и сбил 36-летнего пешехода. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Пока неизвестно, что он делал на проезжей части.

Всех, кто что-то знает о ДТП, просят сообщить в дежурную часть ОМВД России по Изобильненскому ГО по тел. 8(86545)2-42-36, либо 02.

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