2018-12-11T19:38:09+03:00
Общество

Без воды остались два жилых дома и 16 санаториев в Железноводске

Водоснабжение отключили из-за прорыва трубы
Алена БЕЛЯЕВА
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11 декабря в Железноводске произошло аварийное отключение водоснабжения. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе регионального ГУ МЧС, без воды остались два жилых дома, где находится 160 квартир, и шестнадцать санаториев.

Согласно информации ведомства, происшествие связано с прорывом трубы. Его планируют устранить в ближайшее время. Кроме того, санатории имеют аварийные резервуары воды с запасом на двое суток, отмечено в сообщении.

Владельцам квартир организован подвоз воды одним водовозом. Для этого нужно просто оставить заявку.

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