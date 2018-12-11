Археологи нашли в древних могильниках Чечни 1500 уникальных артефактов

СЕГОДНЯ 18:02 2018-12-11T18:02:37+03:00

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Чеченские археологи в ходе раскопок на аланских могильниках в Надтеречном районе нашли более 1500 артефактов. Среди них — предмеры роскоши, домашняя утварь и ритуальная атрибутика.

— Раскопки неподалёку от сёл Братское и Гвардейское проводились с июня по октябрь текущего года. Они были инициированы после обнаружения захоронений на трассе строительства газопровода Моздок-Грозный. В них задействовали учёных Терской археологической экспедиции, а также студенты исторического факультета Чеченского государственного университета, — сообщил министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев.

По ходу строительства теплотрассы рабочие обнаружили странный могильник с катакомбами. Научные сотрудники выяснили, что это аланский могильник позднесарматского времени. В ходе раскопок было изучено 162 катакомбных и подбойных погребения и комплекса III-IV веков нашей эры.

— По предварительной описи количество артефактов, обнаруженных при раскопках составляет более 1500 единиц. Подавляющее большинство находок можно отнести к домашней утвари и предметам быта, однако есть и более интересные образцы. Например, предметы роскоши и особая ритуальная атрибутика, — подчеркнули в министерстве культуры республики.

Раскопки продолжат в 2019 году.