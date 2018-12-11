2018-12-11T18:23:26+03:00
Происшествия

В Грозном черный конь спровоцировал ДТП на трассе

Происшествие попало на видео
Михаил ЮЖНЫЙ
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В Чечне скаковой конь на большой скорости врезался в ехавший мимо легковой автомобиль. Запись с камер видеонаблюдения в Грозном попала в сеть.

На кадрах видно, что некая прохожая намеревается пересечь проезжую часть, но замечает что-то и вдруг убегает в сторону. Затем на дороге внезапно словно из ниоткуда появляется большой черный конь. Он скачет по асфальту и на полном ходу врезается в едущий автомобиль марки Toyota.

Пострадавшее от удара животное падает на крышку капота, но затем быстро встает, отталкивается от земли и убегает прочь с места ДТП. Водитель машины в аварии не пострадал.Стоит отметить, что у автомобиля конь разбил лобовое стекло, а также нанес машине вмятины и сильные царапины.

Сейчас полиция выясняет, кому принадлежал конь и откуда он взялся в городе, какова его дальнейшая судьба. Ведется расследование происшествия.

В Грозном лошадь врезалась в авто.ДТП

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