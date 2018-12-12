2018-12-12T08:31:18+03:00
Происшествия

На Ставрополье водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Михаил ЮЖНЫЙ
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Госавтоинспекция Ставропольского края устанавливает свидетелей автоаварии в Изобильненском городском округе, в которой водитель сбил насмерть пешехода и скрылся с места ДТП.

Автоавария произошла 11 декабря на 52 км автодороги «Ставрополь-Изобильный-Новоалександровск-Красногвардейское»,где водитель на автомобиле «Хендэ» белого цвета, двигаясь в направлении Новоалександровска, допустил наезд на пешехода - 36-летнего мужчину. От полученных травм мужчина скончался. Обстоятельства нахождения на проезжей части погибшего пока не установлены.

После наезда водитель скрылся. На автомашине имеются характерные повреждения передней части- бампера и капота. Владеющим какой-либо информацией по данному факту, а так по личности водителя и его местонахождению, полицейские просят сообщить в полицию 8(86545)2-42-36, либо 02.

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