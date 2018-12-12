В Дагестане рабочий погиб, упав с высоты пятого этажа
В Дагестане полицейские возбудили уголовное дело после смерти рабочего на стройке. ЧП произошло в Каспийске в ноябре этого года на стройке 12-этажного дома.
По данным равоохранителей, руководство строительной компании не обеспечило безопасность производимых работ, из-за чего 42-летний мужчина, который облицовывал здание снаружи, свалился с высоты пятого этажа и погиб.
Сейчас следователи пытаются выяснить, кто из должностных лиц был ответственен за обеспечение безопасности на объекте и допуск сотрудников к высотным работам, чтобы привлечь виновника к уголовной ответственности.
Расследование уголовного дела продолжается. Виновнику грозит до четырех лет тюремного заключения. .
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