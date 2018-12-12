2018-12-12T10:39:48+03:00
Общество

Ставропольская психбольница № 1 представила свою экспозицию в Ростове-на-Дону

Выставка «Помни о нас…» посвящена пациентам психиатрических клиник, детям-инвалидам и врачам-евреям, убитым во время нацистской оккупации Северного Кавказа
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Стенд Ставропольской психбольницы на выставке "Помни о нас..."Стенд Ставропольской психбольницы на выставке "Помни о нас..."
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Выставка приурочена к празднованию 75-летия освобождения Северного Кавказа от немецко-фашистских захватчиков. Торжественное открытие состоялось 7 декабря в Южном федеральном университете в Ростове. Среди прочих на выставке представлен и стенд о Ставропольской психиатрической больнице № 1.

На открытии присутствовали заместитель главврача СККСПБ № 1 Галина Щетинина, главная медсестра Татьяна Фомченко и экскурсовод музея больницы, научный сотрудник Ставропольского государственного музея-заповедника им. Г.мН. Прозрителева и Г.мК. Праве Земфира Коркмазова.

Выставку подготовила историк из Краснодара, докторант центра изучения антисемитизма при техническом университете Берлина Ирина Реброва. Поддержку оказало Ростовское региональное отделение ВОО «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры» и немецкий фонд «Память. Ответственность и будущее». Историк рассказала об идее создания и реализации выставочного проекта, провела экскурсию.

Смыслообразующим центром выставки является медицинский аспект, поэтому экспозиция рассказывает только о некоторых категориях жертв нацистов - пациентах психбольниц, детях-инвалидах, а также о врачах из числа евреев, которые были убиты в период временной оккупации. Земфира Коркмазова прочитала доклад о трагической истории пациентов Ставропольской психиатрической больницы № 1: тогда в «душегубке» были уничтожены 660 человек, а сама больница была разрушена, имущество разграблено. - К 100-летию в больнице был установлен мемориальный памятник уничтоженным пациентам.

Сохранившийся документальный материал оказал большую помощь в нашей совместной работе с куратором выставки Ириной Ребровой при подготовке информационного стенда о нашей больнице, - отметила экскурсовод. В течение 2019 - 2020 годов выставку можно будет увидеть в крупных городах Северного Кавказа.

В августе 2019-го выставка будет демонстрироваться в Ставропольском музее-заповеднике, а в сентябре - в музее Ставропольского государственного медуниверситета и в Ставропольской психбольнице № 1. Эти учреждения наряду со Ставропольским региональным отделением Российского военно-исторического общества являются официальными партнерами выставки.

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