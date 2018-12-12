2018-12-12T11:14:36+03:00
Общество

Онкология или нет: в ОКДЦ Ростова-на-Дону помогут поставить точный диагноз

Опытный врач-онколог Александр Тетерников сделает пункционную биопсию и окажет консультативную помощь пациентам
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Врач-хирург, онколог с 25-летним стажем, кандидат медицинских наук Александр Владимирович ТетерниковВрач-хирург, онколог с 25-летним стажем, кандидат медицинских наук Александр Владимирович Тетерников
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В Областном консультативно-диагностическом центре (Ростов-на-Дону) прием пациентов проводит врач-хирург, онколог с 25-летним стажем, кандидат медицинских наук Александр Владимирович Тетерников.

Специализация Александра Владимировича - проведение пункции различных органов и тканей, когда под контролем ультразвука производится забор фрагмента органа для последующего гистологического исследования. В перечне исследований, которые делает Александр Владимирович, более 30 органов и тканей: молочные железы, лимфоузлы, печени и поджелудочной железы, почки, надпочечники, опухоли брюшной полости и забрюшинного пространства, органов репродуктивной системы, мягких тканей и костей. Данные манипуляции осуществляется в амбулаторных условиях, не требуют госпитализации и хорошо переносятся пациентами. Основная цель вмешательства - правильное установление диагноза и достоверное определение стадии болезни.

- В моей практике не раз были случаи, когда пациент в отчаянии приходил на обследование, но предварительный диагноз «рак» не подтверждался, - рассказывает Александр Тетерников. - Часто нам удается выявлять злокачественные новообразования на ранних стадиях, когда от недуга еще можно избавиться.

Уважаемые пациенты! Пункционная биопсия осуществляется в системе платных медицинских услуг. Для записи на прием к Александру Владимировичу Тетерникову можно позвонить по телефону 8 (863) 227-00-00.

ГАУ РО «ОКДЦ», г. Ростов-на-Дону, ул. Пушкинская, 127.

Сайт — rokdc.ru

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