Дагестанцев, поймавших выпавшего с пятого этажа ребёнка, представили к награде

СЕГОДНЯ 12:16 2018-12-12T13:51:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Премьер-министр и представители правительства Дагестана встретились с Тагиром Магомедовым и Айдемиром Куйдуевым, которые стали героями дня, поймав выпавшую с пятого этажа пятилетнюю девочку. За проявленное мужество мужчин представили к государственным наградам.

— Ваш героический поступок попал на видео. Теперь этот ролик смотрит вся страна. Мне звонили из разных субъектов, все россияне благодарны вам за то, что вы спасли ребенка, это был поступок настоящих мужчин, — обратился к героям руководитель администрации правительства Дагестана Владимир Иванов.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе правительства республики, мужчины работают в транспортной компании. Тагир — водитель 4-й маршрутки в Махачкале, Айдемир — диспетчер. 10 декабря мужчины оказались в нужное время в нужном месте — оставленная родителями дома 5-летняя девочка из любопытства открыла окно, поскользнулась на подоконнике и сорвалась с высоты пятого этажа.

Мужчины успели заметить Айшат. У них было буквально несколько секунд на то, чтобы среагировать. И они не побоялись попытаться поймать ребёнка, несмотря на огромный риск. В итоге девочка и её спасители отделались небольшими травмами,

— Не имея подручных средств, навыков, вы совершили героический поступок, — обратлися к Тагиру и Айдемиру глава МЧС России по Дагестану Нариман Казимагамедов. — Мы будем ходатайствовать перед нашим министром о награждении вас ведомственными наградами. В День спасателя, 27 декабря, мы вас пригласим и вручим заслуженные награды!

Подробности истории, а также видео вы найдёте в эксклюзивном интервью Тагира Магомедова «Комсомольской правде».

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

«Я знал, что не поймаю её руками, но времени на размышления не было» — в Махачкале водитель спас выпавшую из окна девочку

Айшат вылезла на улицу, поскользнулась на подоконнике и упала с пятого этажа (подробности, видео).