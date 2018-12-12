Экс-тренер «Анжи» Вадим Скрипченко отсудил у клуба 3 миллиона рублей

СЕГОДНЯ 12:41 2018-12-12T12:42:50+03:00

Кроме того, клуб обязали выплатить ещё и штраф в 500 тысяч

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Вадим Скрипченко, тренировавший махачкалинский «Анжи» в сезоне 2017-2018, требует выплатить ему долг в 3 миллиона рублей. А из-за серьёзной задержки к этой сумме прибавились ещё и 500 тысяч штрафа.

В «Анжи» информацию подтвердили. Генеральный директор Олег Флегонтов не стал скрывать, что палата по разрешению споров РФС обязала клуб выплатить деньги белорусскому специалисту. Но руководство расписывается в своей беспомощности перед ситуацией — у терпящего бедствие «Анжи» просто нет таких денег.

— Это правда, мы не скрываем, — сказал Флегонтов в интервью «Спорт-Экспресс». — Клуб должен Вадиму Викторовичу Скрипченко 3 миллиона рублей. Мы должны выплатить эти деньги и ещё 500 тысяч рублей сверху в качестве штрафа. Но такие возможностей у нас сейчас просто нет. Мы же не из принципа ему не платим эти деньги. Просто такова реальная ситуация в «Анжи».

Напомним, что с самого начала сезона клуб из столицы Дагестана терпит бедствие — у руководства нет денег на зарплаты футболистам, персоналу, с трудом находятся средства на аренду стадиона. В августе руководство призналось, что задолженность клуба находится на критической отметке в 300 миллионов рублей.

Участие команды во второй части сезона РФПЛ остаётся под вопросом, хотя в клубе всё ещё надеются найти спонсоров.