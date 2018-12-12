2018-12-12T13:27:20+03:00
Происшествия

В КЧР двое полицейских разбились в аварии с броневиком инкассаторов

Ещё два человека попали в больницу
Андрей ЗОБОВ
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Броневик спас инкассаторов от серьёзных травм, а сидевшие на передних сидениях полицейские погиблиБроневик спас инкассаторов от серьёзных травм, а сидевшие на передних сидениях полицейские погиблиФото: Социальные сети
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В Карачаево-Черкесии двое полицейских погибли в аварии с машиной инкассаторов. По предварительным данным, машина сотрудников МВД выехала на «встречку», где и столкнулась с броневиком.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в следственном управления СКР по региону, ДТП произошло на 49 километре федеральной трассы «ЧеркесскДомбай», в селе Коста-Хетагурова. По предварительным сведениям, правоохранители на Ford Focus решили совершить манёвр обгона, выехали на встречную полосу и врезались в броневик Ford Transit.

В результате двое полицейских погибли на месте, ещё один их товарищ и один из инкассаторов попали в реанимацию. Сейчас их состояние улучшилось и оценивается как удовлетворительное.

По факту гибели сотрудников МВД региональный Следком проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства аварии, идёт опрос свидетелей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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