В КЧР двое полицейских разбились в аварии с броневиком инкассаторов
В Карачаево-Черкесии двое полицейских погибли в аварии с машиной инкассаторов. По предварительным данным, машина сотрудников МВД выехала на «встречку», где и столкнулась с броневиком.
Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в следственном управления СКР по региону, ДТП произошло на 49 километре федеральной трассы «Черкесск — Домбай», в селе Коста-Хетагурова. По предварительным сведениям, правоохранители на Ford Focus решили совершить манёвр обгона, выехали на встречную полосу и врезались в броневик Ford Transit.
В результате двое полицейских погибли на месте, ещё один их товарищ и один из инкассаторов попали в реанимацию. Сейчас их состояние улучшилось и оценивается как удовлетворительное.
По факту гибели сотрудников МВД региональный Следком проводится доследственная проверка. Выясняются все обстоятельства аварии, идёт опрос свидетелей, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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