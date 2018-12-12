Рой Джонс-младший и Фёдор Емельяненко будут сажать деревья в Дагестане
Звезда смешанных единоборств Фёдор Емельяненко, легендарный боксёр Рой Джонс-младший и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов будут сажать деревья в дагестанском Каспийске. Акцию по облагораживанию города проведут перед чемпионатом мира по боевому самбо.
Легендарные спортсмены посетят состязания по личному приглашению Хабиба Нурмагомедова, который отлично ладит и с Емельяненко и дружит с Роем Джонсом. Однако во время состязаний на них возложена не только миссия почётных гостей — по задумке организаторов турнира, они должны будут оставить в Каспийске памятные деревья. Саженцы высадят на Аллее чемпионов перед спорткомплексом Али Алиева.
Напомним, что чемпиона мира по боевому самбо стартует 16 декабря. Состязания пройдут в том самом комплексе Али Алиева. Кроме Роя Джонса и Емельяненко в Каспийск приглашён звезда UFC Конор Макгрегор.
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