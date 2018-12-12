В День Конституции ессентукские «моржи» вышли на старт

12 Дек. 15:06 2018-12-12T15:06:43+03:00

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Отменить сегодняшний заплыв для клуба ЗОЖ не могли ни погода, ни плохое самочувствие. Ровно в полдень 12 декабря на пирсе городского озера прошло праздничное построение самых закаленных ессентучан.

По словам идейного вдохновителя группы «моржей» Виктора Басурина, приверженцы здорового образа жизни не пропускают ни одной знаменательной для страны даты. Особенно чтут дни воинской славы и великих побед. Сегодня тоже особенный день, поэтому на пирсе флаги Российской Федерации и Ставропольского края.

После торжественной линейки покорять озеро отправились 20 «моржей», температура озерной воды сегодня составила полтора градуса.

Следующий массовый заплыв морозоустойчивых ессентучан пройдет в канун Нового года, 30 декабря. В этот день «моржи» проводят Старый год и смоют все болезни и неприятности, чтобы уже 1 января вновь вернуться к ледяным процедурам.