2018-12-12T16:26:52+03:00
Общество

В Ставрополе водитель сбил 12-летнего мальчика

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Ставрополе ДТП произошло 12 декабря около 8 часов утра.

Водитель «Хендая Соляриса» ехал по проезду Фестивальному в направлении улицы Шпаковской. В это время 12-летний мальчик спокойно переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По неизвестной пока еще правоохранителям причине водитель решил не уступать дорогу ребёнку и наехал на него.

К счастью, мальчик в результате аварии получил всего лишь ушиб ноги. В больнице, куда его отвезли после аварии, пострадавшему подростку назначено амбулаторное лечение. Сейчас идет выяснение всех подробностей и причин аварии.

Еще больше материалов по теме: «Общество Северного Кавказа»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24