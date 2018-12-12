2018-12-12T16:26:52+03:00
Общество

В Ставрополе водитель сбил 12-летнего мальчика

Михаил ЮЖНЫЙ
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В Ставрополе ДТП произошло 12 декабря около 8 часов утра.

Водитель «Хендая Соляриса» ехал по проезду Фестивальному в направлении улицы Шпаковской. В это время 12-летний мальчик спокойно переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. По неизвестной пока еще правоохранителям причине водитель решил не уступать дорогу ребёнку и наехал на него.

К счастью, мальчик в результате аварии получил всего лишь ушиб ноги. В больнице, куда его отвезли после аварии, пострадавшему подростку назначено амбулаторное лечение. Сейчас идет выяснение всех подробностей и причин аварии.

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