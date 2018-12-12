2018-12-12T17:27:29+03:00
Общество

В парке Победы Ессентуков построят колесо обозрения и новые аттракционы

Реализовать проект поможет московский инвестор
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Парк Победы в Ессентуках обновляетсяПарк Победы в Ессентуках обновляется
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Третий год продолжается обновление ессентукского Парка победы. Вслед за парковой инфраструктурой и спортивными досуговыми площадками городские власти задумались о развлечениях для самых маленьких ессентучан. Городские карусели давно вышли из моды, и большинство родителей с детьми отправлялись на аттракционы в другие города.

Для создания парка развлечений был найден инвестор - московская фирма, которая сама производит, монтирует и эксплуатирует карусели. Подобные проекты инвестор успешно реализовал в Москве, Анапе, Ростове-на-Дону, Ижевске. Разработчик уже представил проект будущего парка развлечений.

В первую очередь, в Ессентуках будет построено современное колесо обозрения с закрытыми кабинками и кондиционерами. Высота сооружения составит 65 метров. Кроме этого, планируется веревочный парк, летний кинотеатр, детская железная дорога. Современные карусели нового поколения называют «тихими», их механизмы не производят пугающего шума.

Сейчас вся документация находится в министерстве экономики края, после подписания инвестиционного соглашения компания приступит к работе. Стоимость проекта составляет 194 миллиона рублей. Его реализация даст городу дополнительно 30 рабочих мест.

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