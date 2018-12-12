2018-12-12T19:17:55+03:00
Происшествия

В Ессентуках нерадивый водитель сбил 9-летнего мальчика и сбежал

Полицейские просят помощи в поисках нарушителя
Андрей ЗОБОВ
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Полицейские ищут водителя, сбившего 9-летнего мальчика на зебре и сбежал с места происшествия. Пострадавший с черепно-мозговой травмой попал в больницу.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в отделе пропаганды управления ГИБДД по Ставропольскому краю, авария произошла 12 декабря в 14:45. Школьник переходил улицу Пушника рядом с пересечением с Энгельса. Шёл по правилам, по пешеходному переходу. Несмотря на это, мальчик был сбит водителем, нёсшимся в сторону железнодорожного переезда.

После ДТП водитель на авто неизвестной марки скрылся с места событий, испугавшись ответственности. Нарушитель и не подумал оказать помощь пострадавшему. Ему грозит лишение прав.

К счастью, мальчик смог добраться до дома. Родители отвезли сына в больницу, где у него диагностировали сотрясение и закрытую черепно-мозговую травму. Его жизни ничего не угрожает.

Очевидцев событий и владельцев камер наблюдения на улице Энгельса просят обратиться в полицию по телефонам +7 (87934) 6-34-34 или 102.

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