Боевики, бросившие гранату в полицейских в Назрани, ликвидированы
Силовики уничтожили двоих боевиков, бросивших гранату в полицейских в торговом центре «Ковчег» в Назрани. Также стало известно о гибели штатского — сотрудника охраны ТЦ.
Как сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» информированный источник в силовых структурах региона, полицейские уничтожили нападавших. После досмотра полицейские посчитали мужчин подозрительными и попытались задержать. Тогда боевики бросили в правоохранителей гранату.
Кроме того, пользователи соцсетей сообщали, что во время нападения погиб сотрудник охраны торгового центра Муслим Хашагульгов. В пресс-службе МВД подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что среди гражданских жертв нет. Таким образом он, как и его товарищ Ханиев были боевиками, оказавшими сопротивление полиции.
Место трагедии оцеплено силовиками. Следователи работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.
ЕЩЁ ПО ТЕМЕ
В Ингушетии боевики бросили гранату в полицейских во время задержания
Двое сотрудников правоохранительных органов попали в реанимацию, один человек погиб (подробности, видео).
Еще больше материалов по теме: «Происшествия: Ингушетия»