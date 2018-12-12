2018-12-12T23:07:19+03:00
Происшествия

Боевики, бросившие гранату в полицейских в Назрани, ликвидированы

В результате взрыва погиб гражданский — сотрудник охраны торгового центра
Андрей ЗОБОВ
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Силовики уничтожили двоих боевиков, бросивших гранату в полицейских в торговом центре «Ковчег» в Назрани. Также стало известно о гибели штатского — сотрудника охраны ТЦ.

Как сообщил «Комсомольской правде на Северном Кавказе» информированный источник в силовых структурах региона, полицейские уничтожили нападавших. После досмотра полицейские посчитали мужчин подозрительными и попытались задержать. Тогда боевики бросили в правоохранителей гранату.

Кроме того, пользователи соцсетей сообщали, что во время нападения погиб сотрудник охраны торгового центра Муслим Хашагульгов. В пресс-службе МВД подтвердили эту информацию, но подчеркнули, что среди гражданских жертв нет. Таким образом он, как и его товарищ Ханиев были боевиками, оказавшими сопротивление полиции.

Место трагедии оцеплено силовиками. Следователи работают над установлением всех обстоятельств произошедшего.

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