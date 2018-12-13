В Чечне 100 тысяч человек осталось без света
Массовое отключение энергоснабжения произошло в ночь на четверг 13 декабря в Чеченской республике. Об этом сообщается на сайте Минэнерго РФ.
- Без электроснабжения остались бытовые потребители Ачхой- Мартановского, Сунженского и части Урус-Мартановского районов (около 100 тысяч человек). Мощность отключенных потребителей - 17 МВт, - уточнили в сообщении ведомства.
По данным Минэнерго, отключения произошли на ряде высоковольтных линий, а также на строящейся Грозненской ТЭЦ. Ведутся аварийно-восстановительные работы. Восстановление подачи света планируется в ближайшее время.
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