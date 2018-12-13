2018-12-13T09:56:43+03:00
Происшествия

В Нальчике сотрудника СИЗО осудили условно за избиение заключенного

Михаил ЮЖНЫЙ
Поделиться:
Изменить размер текста:

Нальчикский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего сотрудника СИЗО. Мужчину обвиняли в избиении осужденного, сообщили в прокуратуре Нальчика.

- Суд установил, что бывший начальник отдела надзора СИЗО-1 в Нальчике по сигналу дежурного направился к камере. Там один из осужденных изнутри стучал по входной двери и призывал остальных заключенных к групповому неповиновению и его поддержке в связи с проведением в его камере якобы несанкционированного обыска, - уточнили в ведомстве.

По данным правоохранителей, сотрудник СИЗО незаконно применил к осужденному физическое насилие, нанеся ему несколько ударов в область головы и тела.

Еще больше материалов по теме: «Преступления: Кабардино-Балкария»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Директор «Ахмата» опроверг переход Глушакова ради снижения алиментов
В «Гармонии» стартовали продажи квартир за 550 тысяч рублей
Концерт Элджея в Ставрополе отменён
В Ставрополе на ребёнка обрушилось ветхое здание склада
По факту нападения на силовиков в Назрани возбуждено уголовное дело
Расстрел дагестанца в московском кафе попал на видео
На Ставрополье пьяный водитель устроил гонки с полицией
Чеченские энергетики вернули энергоснабжение в дома жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов
В Чечне 100 тысяч человек осталось без света
Боевики, бросившие гранату в полицейских в Назрани, ликвидированы
В Ессентуках нерадивый водитель сбил 9-летнего мальчика и сбежал
В парке Победы Ессентуков построят колесо обозрения и новые аттракционы
В Ставрополе водитель сбил 12-летнего мальчика
В День Конституции ессентукские «моржи» вышли на старт
Рой Джонс-младший и Фёдор Емельяненко будут сажать деревья в Дагестане
В КЧР двое полицейских разбились в аварии с броневиком инкассаторов
Экс-тренер «Анжи» Вадим Скрипченко отсудил у клуба 3 миллиона рублей
Дагестанцев, поймавших выпавшего с пятого этажа ребёнка, представили к награде
Онкология или нет: в ОКДЦ Ростова-на-Дону помогут поставить точный диагноз
Ставропольская психбольница № 1 представила свою экспозицию в Ростове-на-Дону
В Дагестане рабочий погиб, упав с высоты пятого этажа
На Ставрополье водитель насмерть сбил пешехода и скрылся
Без воды остались два жилых дома и 16 санаториев в Железноводске