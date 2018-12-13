2018-12-13T09:56:43+03:00
Происшествия

В Нальчике сотрудника СИЗО осудили условно за избиение заключенного

Михаил ЮЖНЫЙ
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Нальчикский городской суд приговорил к трем годам лишения свободы условно бывшего сотрудника СИЗО. Мужчину обвиняли в избиении осужденного, сообщили в прокуратуре Нальчика.

- Суд установил, что бывший начальник отдела надзора СИЗО-1 в Нальчике по сигналу дежурного направился к камере. Там один из осужденных изнутри стучал по входной двери и призывал остальных заключенных к групповому неповиновению и его поддержке в связи с проведением в его камере якобы несанкционированного обыска, - уточнили в ведомстве.

По данным правоохранителей, сотрудник СИЗО незаконно применил к осужденному физическое насилие, нанеся ему несколько ударов в область головы и тела.

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