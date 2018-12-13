Чеченские энергетики вернули энергоснабжение в дома жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов

СЕГОДНЯ 10:20 2018-12-13T10:20:08+03:00

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Энергетики управляемого МРСК Северного Кавказа АО «Чеченэнерго» (входит в ГК «Россети») в ночь с 12 на 13 декабря проводили оперативные мероприятия для устранения возникших на линиях электропередачи повреждений и полностью восстановили энергоснабжение жителей Ачхой-Мартановского и Сунженского районов Чеченской Республики.

Накануне, 12 декабря, в 23.38 неотложно были отключены линии 110 кВ «ГРП-110 – Самашки» и «Плиево – Самашки». Обесточенная мощность составила 17 МВт. Причиной отключения стал отгоревший нож на линии-102 фазы «А».

Восемь специалистов в составе двух бригад незамедлительно приступили к восстановительным работам. На данный момент все потребители запитаны.