2018-12-13T10:30:19+03:00
Происшествия

На Ставрополье пьяный водитель устроил гонки с полицией

Мужчина не первый раз садится за руль после употребления спиртного [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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В Ставропольском крае водитель легковушки перебрал с алкоголем и устроил гонки с полицией. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в пресс-службе краевого ГУ МВД, в Туркменском районе сотрудники ГИБДД попытались остановить "девятку", но ее владелец проигнорировал требование силовиком и лишь сильнее надавил педаль газа.

Началась погоня, в результате которой гонщик был задержан. Оказалось, что мужчина был прав. Кроме того, полицейские выяснили, что в октябре нынешнего года он уже был осужден за повторное вождение в нетрезвом виде ему назначено наказание в виде обязательных работ. Кроме того, ставропольца лишили прав на два с половиной года.

В этот раз против водителя возбуждено уголовное дело.

Пьяная погоня на Ставрополье.

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