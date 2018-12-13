2018-12-13T11:14:15+03:00
Происшествия

Расстрел дагестанца в московском кафе попал на видео

Полицейские объявили план "Перехват", чтобы поймать участников перестрелки [видео]
Алена БЕЛЯЕВА
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В Москве убийство уроженца Дагестана попало на видео. Как сообщили "Комсомольской правде на Северном Кавказе" в правоохранительных структурах столицы, по данному факту возбуждены уголовные дела по статьям "Убийство" и "Незаконное хранение оружия".

Согласно имеющимся данным, 11 декабря компания дагестанцев отдыхала в кафе "Райская трапеза". Меду мужчинами произошел конфликт и один из них выхватил пистолет и открыл стрельбу.

В результате перестрелки был убит 37-летний Робинзон Гусейнов. Еще один мужчина получил ранение. Сейчас полицейские выясняют причины произошедшего. Ими был объявлен план "Перехват", ведется розыск трех автомобилей, на которых скрылись подозреваемые.

Расстрел дагестанца в Москве .Убийство произошло в столичном кафе

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