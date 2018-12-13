2018-12-13T12:02:23+03:00
Происшествия

По факту нападения на силовиков в Назрани возбуждено уголовное дело

Преступники уничтожены ответным огнём
Андрей ЗОБОВ
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Фото: ГУ МВД РоссииФото: ГУ МВД России
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Следственное управление СКР по Республике Ингушетия возбудило уголовное дело по факту посягательства на жизнь двух росгвардейцев в торговом центре «Ковчег» в Назрани. Напомним, во время задержания в силовиков бросили гранату.

Как сообщили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в пресс-службе регионального СКР, силовики собирались задержать двух молодых людей, но те оказали яростное сопротивление. Они начали стрелять в росгвардейцев, а потом бросили в полицейских гранату РГД-5.

В результате двое силовиков попали в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Нападавших уничтожили ответным огнём.

В ходе осмотра места происшествия следователи нашил сигнальный пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, гильзы и металлические фрагменты гранаты. В совершении преступления подозреваются двое молодых мужчин 24 и 31 года.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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