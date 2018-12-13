В Ставрополе на ребёнка обрушилось ветхое здание склада

СЕГОДНЯ 13:12 2018-12-13T13:13:48+03:00

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В селе Рагули Ставропольского края малолетний ребёнок погиб под обвалившимся на него зданием склада. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Сообщается, что ответственность за гибель ребёнка понесёт председатель Рагулинского сельского потребительского общества. Управленец знал, что в пользовании общества находится изношенное на 82% здание, но никаких мер по обеспечению безопасности не принял.

В итоге гулявший ребёнок забрался на старый склад. Мальчишка хотел просто поиграть, но всё закончилось трагедией — здание обрушилось прямо на него. Несчастный погиб на месте.

Глава сельпо вину в непреднамеренном убийстве не признаёт. Несмотря на это, следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с обвинительным заключением прокурора передано в суд.

Женщине грозит до 3 лет колонии.