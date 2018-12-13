2018-12-13T14:10:17+03:00
Общество

Концерт Элджея в Ставрополе отменён

Организаторы начали продажу билетов, не подписав соглашение с певцом
Андрей ЗОБОВ
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Элджей в Ставрополь не приедет. Фото: предоставлено организаторами LiveFestЭлджей в Ставрополь не приедет. Фото: предоставлено организаторами LiveFest
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В Ставрополе отменён концерт известного рэпера Элджея на концертной площадке Machine Hall в парке Победы. Организаторы начали продавать билеты не подписав никакого соглашения с певцом.

— Могу с абсолютной уверенностью сказать, что концерта не будет, — рассказал «Комсомольской правде на Северном Кавказе» сотрудник концертной площадки Machine Hall Вячеслав Гончаров. — Более того, организаторы даже не достигли окончательной договорённости с самим исполнителем. Всё было на уровне разговоров.

Оказалось, что концерт планировался только в интернете — была создана группа для рекламы концертов, организована продажа билетов. При этом никакого официального соглашения с певцом не было.

— Я понимаю, что у нас будет концерт, когда вижу реальный райдер певца. Райдера Элджея мы не видели, у нас не было никакой юридической договорённости, никто не подписывал бумаги на аренду площадки. Продажи билетов просто начались, а теперь все звонят, пытаются выяснить в чём дело.

Официально причины отмены концерта неизвестны. Однако либо исполнителя так и не смогли уговорить ехать в Ставрополь, либо просто организаторы не продали нужное количество билетов и решили, что концерт известного рэпера никому не интересен. В любом случае, в официальной группе распространена информация о том, что все купившие билеты, смогут получить обратно свои деньги.

— Концерт Элджея, запланированный на 13 декабря в Ставрополе, отменяется! В связи с этим, денежные средства за всё купленные билеты будут возвращены. Подробная информация о возврате билетов будет сообщена дополнительно в ближайшее время. Приносим свои извинения за неудобства! — Гласит обращение в официальной группе мероприятия в «Вконтакте».

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